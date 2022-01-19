بالصور .. وزير الحرس الوطني يفتتح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب

افتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني ، اليوم الأربعاء ، قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب.

‎وعند وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله سمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز رئيس الجهاز العسكري المكلف، ورئيس هيئة الطيران اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان، وقائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان، وعدد من رؤساء الهيئات، حيث عُزف السلام الملكي، ثم أزاح سموه الستار لافتتاح القاعدة، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، واستمع سموه إلى إيجازِ عن القاعدة، وشاهد عرضاً مرئياً عما تحتويه من مرافق وخدمات تدريبية مساندة لوحدات الحرس الوطني.

‎وألقى رئيس هيئة الطيران بالحرس الوطني اللواء الطيار الركن فهد بن سعيدان كلمة ترحيبية، مشيداً بما تتميز به القاعدة من تصميم على أعلى المعايير ومنشئات حديثة. كما ألقى قائد قاعدة طيران الحرس الوطني اللواء الطيار الركن تركي الطاسان كلمة عن قاعدة الطيران والصرح الذي شيدته الهمم، يتسلح فيه الأبناء *ليكونوا* درعاً حصيناً للوطن وصقوراً حامية في سماها، فأصبحت قوة عسكرية نضاهي بها الأمم.

‎كما تجول سمو وزير الحرس الوطني بمعهد الطيران التابع للقاعدة، واستمع إلى إيجازِ عن المعهد والدورات التي تُعقد فيه لصقل وتعزيز المهارات في مختلف الأعمال العسكرية.

‎عقب ذلك انتقل سموه إلى المشبهات الخاصة بالطيران، وأجهزة المحاكاة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تدريب ضباط وأفراد طيران الحرس الوطني بمختلف تخصصات الطيران للطيارين والفنيين.

‎وشاهد سموه منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني وأطقمها من طيارين وفنيين، كما أدى الطيارون التحية العسكرية بالطائرة لسموه.

‎وفي نهاية الحفل التقطت الصورة التذكارية وعُزف السلام الملكي.