عاجل.. #السعودية لجميع القيادات اللبنانية: حققوا مصالح شعبكم وأوقفوا هيمنة #حزب_الله

أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ، وقال نائب مندوب المملكة ‏العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ‏‏”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، أن المملكة تعلن وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، حاثاً باسم ‏المملكة جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل ‏الدولة.‏