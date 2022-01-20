أعلنت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ، وقال نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي حول المناقشة تحت البند ”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”، أن المملكة تعلن وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، حاثاً باسم المملكة جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.
#عاجل.. #السعودية لجميع القيادات اللبنانية: حققوا مصالح شعبكم وأوقفوا هيمنة #حزب_الله
الرياض- الوئام: