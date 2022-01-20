الموارد البشرية: اتفاقيات لتوظيف وتدريب مستفيدي الدور والضمان بالرياض

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرتي اتفاقية مع كلٍ من جمعية إكتفاء لتمكين الأسر ومؤسسة أريس الوقفية بهدف تدريب وتأهيل وتمكين جميع الفئات المستفيدة التابعة للفرع .

وقع الإتفاقية من جانب فرع الوزارة بالرياض المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي ومن جانب جمعية اكتفاء مديرها التنفيذي أ. عبدالعزيز الجعوان ومن جانب مؤسسة أريس رئيسة مجلس ادارتها أ. مها الحقباني وتنص ابرز بنود الاتفاقيتين على منح الفئات المستهدفة الأولوية في الفرص الوظيفية والدبلومات التي تطرحها جمعية اكتفاء بالإضافة إلى تخصيص مقاعد لمستفيدات الضمان في الدورات الحرفية والتطويرية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة أريس الوقفية.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يحرص في جميع الاتفاقيات التي يعقدها مع الجهات ذات العلاقة على ان تشمل بنود الاتفاقية اغلبية الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة في جميع المجالات وحسب الإمكانيات المتاحة.