“تعليم الطائف” يبحث العودة الحضورية لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة بالابتدائية ورياض الأطفال

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الإدارة في كامل استعدادها وجاهزيتها للعودة الحضورية لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضورياً لمدارسهم يوم الأحد المقبل.

وأشار اللهيبي خلال لقاءه مديري المدارس الابتدائية على مسرح الإدارة بالفيصلية بحضور مساعد للشؤون التعليمية ساعد الثبيتي وعدد من مديري الإدارات ونظمته إدارة الإشراف التربوي بنين إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال النظافة والصيانة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

مؤكدًا أن سير العملية التعليمية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ستتم متابعتها وفق النماذج التشغيلية والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”.

بالإضافة إلى أهمية التعليم المتزامن وتفعيله لافتًا أن عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً للمدارس يأتي نتيجة لوصول المملكة للحصانة المجتمعية العالية.

ومشيداً بدور الأسر وأولياء الأمور وبأهمية شراكتهم مع المدارس في تهيئة أبنائهم للدراسة الحضورية، لاستمرار الرحلة التعليمية للطلاب حضورياً ومدمجاً، لافتًا إلى الدور التربوي في تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والطلاب بعد انقطاع عامين عن الدراسة الحضورية، والاحتفال بعودة الطلاب واظهار مظاهر الفرح والبهجة بعودة الطلاب للمدارس والاحتفال بهم.

وأشار مدير إدارة الاشراف التربوي للبنين إلى أهمية التهيئة الحضورية والاهتمام بالتعليم المتزامن عبر منصة مدرستي واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة ابنائنا الطلاب واعداد نماذج محاكاة لدخول وخروج الطلاب في المدرسة وفق النماذج التشغيلية للعودة.

فيما أكد مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية على أهمية تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة في البيئة التربوية والتعليمية وجعلها بيئة أمنة وجاذبة للتعلم، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية».

وتناول مدير إدارة التوجية والارشاد الطلابي للبنين على أهمية تنفيذ الاسبوع التمهيدي لطلاب المرحلة الابتدائية وتنفيذ برامج هادفة ومتنوعة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم بما يضمن توفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية المناسبة لهم.

وطالب مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام مديري المدارس بالالتزام بدليل الحوكمة ودعم المنسقين الاعلاميين وتفعيل حسابات المدارس وتقديم محتوى إعلامي مميز يعكس الجهود المبذولة في المدارس.

من جهة أخرى كرم وكيل محافظ الطائف ناصر السبيعي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بمناسبة حصولها على المركزين الثاني والثالث في جائزة الطائف للإبداع، إحدى فروع جائزة ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسه، بحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعدته للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي.

وتفصيلاً حصدت إدارة التخطيط والتطوير المركز الثاني في مبادرة التخطيط الرقمي ، فيما حققت إدارة الإشراف التربوي ( بنات ) المركز الثالث في مبادرتها راصد للمؤشرات التشغيلية الإشرافية.

وفيما قدم السبيعي التهنئة للإدارات الفائزة بهذه المراكز ومتمنيا لهم التوفيق، ثمّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي الدور الكبير والجهود الكبيرة التي قامت به تلك الإدارتين من إنجاز يخدم تعليم الطائف بشكل خاص ومحافظة الطائف بشكل عام ، متمنياً للجميع المزيد من الانجاز والتميز لما فيه خدمة الدين والوطن.