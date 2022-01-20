هذه تفاصيلها.. #وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس وذلك للعمل في مدينة الرياض.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التفاصيل التالية:

محلل أول التخطيط والتطوير – رأس المال البشري: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

مسؤول خدمات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

عالم بيانات أول: درجة البكالوريوس في تخصص الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected]

مع ضرورة التأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني.