وظائف بمجال الضيافة الجوية في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في الضيافة الجوية بطاقم الطائرة بمسمى مضيف جوي – طاقم طائرة (Cabin Crew) للعمل في الرياض، جدة، الدمام.

وذلك وفق التالي:

مضيف جوي/طاقم طائرة: للرجال والنساء – عدد 35 وظيفة – الرياض وجدة والدمام:

ملخص العمل: طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام.

المسؤوليات: مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة والتأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة والحصول على رخصة طاقم الطائرة.

اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة وضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة.

المساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم.

المهارات والمؤهلات: المرحلة الثانوية.

الحد الأدنى للعمر 21 سنة والحد الأقصى للعمر 30 سنة.

الحد الأدنى للطول 160 سم مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا. أي لغة إضافية تعتبر ميزة إضافية وشخصية لبقة والقدرة على العمل مع الأخرين.

خبرة سابقة في مجال خدمة العملاء أو المبيعات تعتبر ميزة إضافية وصحة ولياقة بدنية جيدة ويجب أن تكون قادرة على السباحة 50 متراً بصفة فردية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي:

https://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=1234212#jbBox