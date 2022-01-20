ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 194.61 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 20 يناير/كانون الثاني 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفيس عالميا.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 222.41 ريال (59.29 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية مسجلا 194.61 ريال (51.88 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الخميس إلى 166.81 ريال (44.47 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الخميس، فقد صعد سعر جرام الذهب عيار 14، إلى 129.74 ريال (34.58 دولار).

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، ارتفاعا لنحو 6917 ريالا (1844 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية، نحو 1557 ريالا (415.01 دولار).

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 31 دولارًا تقريبًا، في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع هبوط العملة الأمريكية، ليسجّل المعدن الأصفر أعلى مستوى في شهرين.

يأتي ارتفاع أسعار الذهب، بعد هبوطها خلال الـ3 جلسات الماضية، مع احتمال زيادات كبيرة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم فبراير/شباط- بنسبة 1.7%، ما يعادل 30.80 دولارًا للبرميل، ليصل إلى مستوى 1843.20 دولارًا للأوقية، مسجلًا اعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ جلسة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.6%، مسجلًا 1841.94 دولارًا للأوقية.

وفي التوقيت نفسه، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 2.8%، مسجلًا 24.16 دولارًا للأوقية.

كما زاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 4.7%، مسجلًا 1032 دولارًا للأوقية، وقفز سعر البلاديوم الفوري بنحو 5.7%، ليسجّل 2013.9 دولارًا للأوقية.

في غضون ذلك، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة، بنحو 0.2%، ليصل إلى 95.521 نقطة.