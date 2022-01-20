إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 334.41 مليونا والوفيات عند 5.907 ملايين

أصيب أكثر من 334.41 مليون نسمة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وسط تفشي المتحور أوميكرون، حتى الخميس 20 يناير 2022.

وأظهر إحصاء لوكالة رويترز أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس وصل إلى 5.907 مليون حالة، فيما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سجلت الصين خلال الساعات الـ24 الماضية, 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, في حين لم تسجل أي حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين, أن إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 105.411 إصابة, فيما استقر إجمالي الوفيات عند 4636 وفاة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 6808 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.345.801 إصابة، منها 51.094 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29.042 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.265.665 حالة.

سجلت كوريا الجنوبية 6603 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة يونهاب للأنباء أن هناك أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 712 ألفا و503 إصابات و6480 حالة.