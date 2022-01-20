ضبط 186 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير اليوم أكثر من 186 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لها ضبطت منشأة مخالفة للإجراءات الصحية والاحترازية، في موقع يفتقر إلى السلامة المهنية, حيث خصصته مجموعة من العمالة الوافدة لتجهيز المواد الغذائية الفاسدة تمهيدًا لتسويقها.

وأكدت الأمانة أنه أُغلِق الموقع, وصُودِرت وأُتلِفت المواد الغذائية, وطُبِّقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، كما سُلِّم المخالفون للجهات المختصة.

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف.