ولي_العهد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس #الروسي لشؤون التسوية السورية #عاجل

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية السيد ألكسندر لافرينتيف.

ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله سموه تحياته لفخامته.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأحداث في سوريا.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.