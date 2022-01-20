اليونسيف لدول الخليج يشيد بقرار #المملكة باستئناف الدراسة حضوريًا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

أشادت نائب ممثل منظمة اليونسيف لدول الخليج العربية جمانة الحاج أحمد، بقرار استئناف الدراسة حضوريًا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مؤكدةً أنها خطوة ضرورية للأطفال، لا سيما أن المدارس يجب أن تكون آخر ما يتم إغلاقه وأول ما يتم فتحه أثناء جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد المنظمة لمدرسة البث الفضائي، وكان في استقبال الوفد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، الذي قدم شرحًا موجزًا عن المدرسة واستديوهات البث، وآلية تصوير الدروس وتسجيلها، إلى جانب عمليات الإشراف التربوي لمحتواها، كما قُدِم خلال الزيارة عرضًا مرئيًا تعريفيًا عن منصتي “مدرستي” و “روضتي”.

وأكّدت جمانة الحاج، أن تجربة المملكة في تقديم التعليم -عن بُعد- من خلال منصتي “مدرستي” و “روضتي” وقنوات “عين”؛ تُعد ريادية على مستوى العالم، وتميزت بالمتابعة والتقييم والتطوير المستمر، لافتةً إلى تقديم وزارة التعليم في المملكة طابعًا شموليًا تجاوز التعلّم إلى تعزيز برامج الحماية من الإيذاء، والنمو النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأشارت إلى ثراء الزيارة بما تضمنته من الاطلاع على جهود الإدارات والوكالات المعنية بالتعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني في وزارة التعليم، إلى جانب خطط وبرامج تطوير التعليم في المملكة، وما تحقق من نجاحات مميزة، مبينةً أن مدرسة البث الفضائي لتسجيل الدروس تعكس جهودًا رائعة في تقديم التعلّم بطريقة نوعية ومميزة، وإعداد دروس متنوّعة لجميع مراحل التعليم العام، وأرشفتها على اليوتيوب، حيث ستكون هذه الدروس داعمة ومساندة للتعلّم.