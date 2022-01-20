عون: لبنان سيعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس أن” لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع دول الخليج”.

ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن عون قوله ، خلال استقباله في قصر بعبدا اليوم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورلانج مع أعضاء من اللجنة، في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، إنه “يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني”.

واعتبر أن اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا أساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات ، مشيرا أن “أحداثا كثيرة تراكمت وأوصلت البلد إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا وإقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، والفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في أزمة خانقة”.

وقال عون إنه “عازم، في ما تبقى من ولايته، على الشروع بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي”، لافتا إلى أن “الحكومة سوف تباشر الأسبوع المقبل دراسة مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وأشار عون إلى أن “المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى المنطقة” .