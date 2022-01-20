وزير الخارجية الأمريكي: الوقت بدأ ينفد أمام إيران في التوصل إلى اتفاق نووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ما زال من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بعد تحقيق “تقدّم متواضع”.

وأضاف: “نحن في مفترق طرق مهم بشأن مفاوضات فيينا والوقت بدأ ينفد”، مشيرا إلى أن واشنطن ستضطر لسلك مسار مختلف مع إيران إذا لم نحرز تقدما في المفاوضات معها ولم تمتثل للاتفاق.

وفي السياق ذاته، شدد مصدر دبلوماسي فرنسي، على ضرورة أن يكون هناك تغيير بالنهج الإيراني في المحادثات وشهر فبراير حاسم، وفقا لما أعلنته “سكاي نيوز”.

وأوضح أن التقدم بمحادثات فيينا جزئي وبطيء ولا يغطي المواضيع الرئيسية، لافتا إلى أن المسار الحالي للمحادثات النووية لا يؤدي إلى إحياء اتفاق 2015 النووي.

وأشار إلى أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا متفقون على أن المسار الحالي للمحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي “غير بناء”