“الطيران المدني”: الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات 5G

أكدت هيئة الطيران المدني، اليوم، أن الملاحة الجوية في المملكة آمنة من التداخلات مع شبكات 5G.

جاء ذلك تزامنا مع القلق الواسع الذي تشهده صناعة الطيران على مستوى العالم، مع بدء تشغيل التقنية الجديدة لشبكات الاتصالات من الجيل الخامس في أمريكا.

ويخشى العالم من تداخل الترددات والإشارات الصادرة من أبراج الجيل الخامس مع موجات التردد المستخدمة في أجهزة الملاحة الجوية وهو ما قد يوثر على الأجهزة المستخدمة لقياس ارتفاعات الطائرات مما يؤثر على سلامة الرحلات خلال عمليات الهبوط خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حذرت من مخاطر شبكة الجيل الخامس على سلامة الطائرات، حيث يكمن الخطر في تداخل إشارات هذه الشبكات مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة للطائرات.