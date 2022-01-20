“فلكية جدة”: الشمس الوهمية تزين سماء الشتاء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن فصل الشتاء يشهد عدة ظواهر جوية بصرية تشاهد في السماء تشمل لطخة من الضوء بلون قوس قزح على جانبي الشمس تسمى “الشمس الوهمية” كما يظهر في الصورة بسماء السعودية – مدينة جدة.

الشمس الوهمية تشبه قوس قزح لكنها أكثر شيوعا من أقواس قزح، تبدو أحيانا أكثر سطوعا وتبدو مثل شمسين، وهي تتشكل على بعد حوالي 22 درجة إلى يسار أو يمين الشمس عندما يضرب ضوء الشمس غيوما من بلورات الجليد التي تعمل كمنشور.

غالبا ما تظهر الشمس الوهمية بيضاء ولكنها في بعض الأحيان تكون ملونة تماما، وتبدو مثل بقع قوس قزح، تنتقل الألوان عادة من اللون الأحمر الأقرب إلى الشمس، إلى اللون الأزرق في الجهة البعيدة عن الشمس.

هناك بعض الاختلافات بين قوس قزح و الشمس الوهمية، حيث ترى أقواس قزح عند النظر بعيدًا عن الشمس، في حين ترى الشمس الوهمية عندما تنظر نحو الشمس وقت الشروق أو الغروب بالقرب من الأفق.