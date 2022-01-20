أعلنت وزارة الرياضة اليوم، عن تفاصيل المخالفات المرصودة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية للاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، للفترة من 5 إلى 19 يناير 2022م.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات قد بلغ 517 مخالفة رصدها مفتشو الوزارة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بواقع 512 مخالفة عدم التقيد بارتداء الكمامات خلال المباريات المقامة في المنشآت الرياضية، و5 مخالفات رصدت على المراكز والصالات الرياضية، لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بها.

وتُجدد وزارة الرياضة أهمية التقيد بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.