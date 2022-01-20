صادرات النفط السعودية تسجل أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6.949 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى شهري لها منذ أبريل/نيسان 2020.

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام قفزت في نوفمبر/تشرين الثاني 1.7 بالمئة مقارنة مع 6.833 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول.

وزاد إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.132 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.912 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أيضا أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2020.

وارتفع استهلاك الخام بالمصافي المحلية السعودية إلى 0.161 مليون برميل يوميا إلى 2.772 مليون في نوفمبر/تشرين الثاني بينما زاد الحرق المباشر للخام 11 ألف برميل يوميا إلى 339 ألفا.

وتراجعت مخزونات المملكة من الخام 4.428 مليون برميل إلى 132.378 مليون.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وفي تقريرها الشهري هذا الأسبوع، قالت أوبك إنها تتوقع زيادة الإنتاج مع عمل المنظمة وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، على التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها العام الماضي.