3800 شخصا يشهرون إسلامهم في دبي خلال 2021

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، اليوم الخميس، أن عدد المقيمين والزوار الذين أشهروا إسلامهم خلال العام الماضي فاق 3800 مسلماً جديداً، بزيادة تقدر بـ 17% مقارنة بعام .2020

وأفاد المركز في بيان بتنوع قنوات استقبال الطلبات الخاصة بخدمة إشهار الإسلام لتشمل بوابة الخدمات الذكية، ونظام إدارة علاقات المتعاملين، فضلا عن الحضور الشخصي إلى الدائرة.

وأكدت أنها تحرص بشكل مستمر على تقديم خدمات المتابعة والرعاية للمسلمين الجدد، بما فيها مرحلة ما بعد إشهار الإسلام، والتي تعد من أهم المراحل في رحلة المسلم الجديد، حيث تقدم خدمات تشمل النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية والعائلية، مثل إشهار الإسلام، إصدار شهادات (اعتناق إسلام، ولمن يهمه الأمر لأبناء المسلمين الجدد، ولمن يهمه الأمر للحصول على الرعاية المادية بالتعاون مع صندوق الزكاة في أبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون مع محاكم دبي).

وأفادت الدائرة بأن تزايد أعداد المسلمين الجدد في الإمارة خلال العام الماضي، يأتي بناء على الجهود المبذولة والمستمرة التي ينفذها مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية والمراكز الإسلامية في دبي بتقديم الدين الإسلامي الحنيف إلى غير المسلمين عن طريق شرح مبادئه ومفاهيمه وتعاليمه بخطاب حضاري لمختلف فئاته بمختلف اللغات.

وأكد المركز أن الأمر أسهم في دخول الجاليات بمختلف ثقافاتهم إلى الدين الإسلامي بقناعتهم وإرادتهم بعد فترة من البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها.