سعد_الحريري في #لبنان تحضيراً للانتخابات

ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن زعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري عاد إلى بيروت، واختار توقيتها وفقاً لحساباته وبعد تحليلات وتقديرات كثيرة حول قراره النهائي، الذي سيعلنه بشأن مشاركته في الانتخابات المقبلة.

وقبل عودته، كشفت مصادر متابعة أن الحريري أجرى سلسلة اتصالات مع شخصيات عربية ودولية، للتداول معها فيما سيقرره، وتزامناً مع وصوله إلى بيروت، حطّ مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان في موسكو للقاء المسؤولين الروس ووضعهم في أجواء هذه العودة.

ولدى وصوله إلى بيروت، انتهج الحريري حراكاً سياسياً سريعاً، وهذا الإيقاع السريع له مدلولاته، إذ التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وبحثا في مختلف التطورات الحكومية والاقتصادية والسياسية.

وبحسب ما تقول المعلومات، فإن الرجلين اتفقا على عقد لقاء مع رؤساء الحكومة السابقين لاتخاذ الموقف النهائي والمشترك والمنسق فيما بينهم حول الاستحقاق الانتخابي.