مقتل مساعد بن لادن في ضربة أمريكية باليمن

قالت مديرة موقع سايت للإستخبارات، أمس الخميس، إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مقتل أحد قادته العسكريين في ضربة أمريكية باليمن.

وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، إن التنظيم لم يذكر تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، والذي كان أحد مساعدي أسامة بن لادن.

وأوضحت ريتا كاتز أن مساعد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الراحل، هو صالح بن سالم بن عبيد عبولان، ويعرف باسم أبو عمير الحضرمي.

وأشارت كاتز إلى تقارير على “تويتر” عن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل 3 من مقاتلي التنظيم، يوم 14 نوفمبر الماضي.