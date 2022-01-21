هذه التفاصيل: 271 وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بـ #جامعة_الملك_عبدالعزيز

أعلنت الادارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد (271) وظيفة إدارية وصحية وتقنية شاغرة بشطري الطلاب والطالبات بنظام التعاقد بدوام كامل ترغب الادارة اشغالها بمواطنين ومواطنات عن طريق المسابقة الوظيفية.

وسوف يبدأ التقديم عليها الكترونيا عبر موقع الجامعة الالكتروني اعتبارا من يوم الثلاثاء 22 /6 /1443 هـ الموافق 25 /1 /2022 م وينتهي التقديم عليها بنهاية يوم السبت 26 /6 /1443 هـ الموافق 29 /1 /2022 م ويفضل لمن لديهم خبرات عملية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم بالدخول على رابط المسابقة الوظيفية: https://erec.kau.edu.sa