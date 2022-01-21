عاجل… #أرامكو تمضي قدما في قرض إعادة بنحو 10 مليارت دولار

قالت مصادر مصرفية إن شركة أرامكو السعودية اتخذت قرارا بالمضي قدما في الحصول على قرض إعادة تمويل بنحو 10 مليارات دولار لقرض سابق بالقيمة نفسها جرى الحصول عليه في 2015.

وأضافت المصادر أن قفزة أسعار النفط فوق مستويات 80 دولار للبرميل جعلت البنوك تتهافت على المشاركة في إعادة التمويل بعد أن قررت الشركة اختيار هذاالتوجه بحثا عن شروط تمويلية أفضل.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، كانت مصادر مصرفية قد ذكرت لـCNBC عربية إن عملاق النفط السعودي دخل في مفاوضات مع مجموعة بنوك بشأن إعادة التمويل علما أن عملاق إنتاج النفط السعودي أرامكو لم تكن قد حسمت قرارها في حينه للمضي قدما في خيار التمويل من عدمه.

وقال أحد المصادر المصرفية والذي يضطلع بدور استشاري في أحد البنوك الممولة للصفقة إن الإعلان عن صفقة إعادة التمويل اقترب بشدة مرجحا أن يتم الأمر في غضون أسابيع قليلة.

ويبلغ عدد البنوك التي تقدمت بعروضها التمويلية 27 بنكا، فيما تتضمن البنوك المرتبة للصفقة JP Morgan وHSBC وبنك الرياض.

وبحسب ما ذكرته المصادر أواخر العام الماضي فإن إعادة التمويل ستتم عبر شريحتين أحدهما دولارية بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى تمويل مرابحة إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار.