إيطاليا تسجل 198 ألف إصابة جديدة بـ #كورونا

سجلت إيطاليا 198 ألفاً و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 385 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وكانت أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت يوم 18 يناير الجاري، وبلغت 228 ألفاً و123 شخصاً، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 3 ديسمبر وبلغت 993 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 9 مليون و418 ألفا و256 إصابة، والوفيات إلى 142 آلاف و590 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 122 مليوناً 501 ألف و722 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.