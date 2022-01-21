الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي نجران والمدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي خباش ، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6مساءً.

في السياق؛ توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وبدر وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الـ 6 مساء.