للتدريب وسط أجواء دافئة.. نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي.

ولن يلعب نيوكاسل، القابع بالمركز 19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير في الدوري.

وأكد هاو أن التخطيط للسفر “قرار متعلق بكرة القدم”.

وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز غدا السبت “أعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين”.

وأضاف “نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز.

“أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين وأعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة”.

وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبير والمهاجم كريس وود ضمن مساعي تجنب الهبوط.