التعادل الإيجابي يحسم لقاء الهلال والباطن

فرض فريق الباطن الأول لكرة القدم، التعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2021 – 2022.

وكانت المباراة قد انطلقت، وسط حذر شديد من لاعبي الباطن وانضباطية، نجحوا من خلالها في إحباط محاولات هجوم الهلال، بل وهددوا مرمى عبدالله المعيوف بأكثر من كرة خطيرة.

وعند الدقيقة 31، شهدت المباراة أول الأهداف، حيث تمكن المهاجم البرازيلي فابيو أبرو من تسجيل هدف للباطن، قبل أن يتمكن الهلال من إدراك التعادل من ركلة جزاء سجلها المهاجم الفرنسي جوميز في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، استطاع الباطن الظفر بنقطة ثمينة من الهلال، ليرفع رصيده لـ 16 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما زاد الهلال رصيده النقطي ليصبح لديه 31 نقطة، في المركز الرابع.