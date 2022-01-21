القيادة تهنئ غابرييل بوريك بفوزه في الانتخابات الرئاسية لتشيلي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لـ غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لـ غابرييل بوريك.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.