مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة تجاه بلادنا لإصابة المدنيين

قالت مندوبة دولة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة لانا زكي ، اليوم الجمعة، إن بلادها طلبت اجتماع لمجلس الأمن بعد هجمات الحوثيين الشنيعة ضد المدنيين، مشيرة إلى أن الحوثيون يشكلون تهديدا للمجتمع الدولي.

ورحبت رئيسة البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة، في إحاطة أمام المجلس، بدور الدول الأعضاء ومواقفهم الداعمة لدوولة الإمارات، مشيرة إلى أنه لا بد من إجراءات دولية لمحاسبة الحوثيين”.

وتابعت زكي، أن الهجوم الحوثي على يشكل انتهاكا لكافة القوانين الدولية، مشيرة إلى أن مسيرات وصواريخ أطلقها الحوثيون بشكل عشوائي على الإمارات”، منوهة إلى أن هجوم الحوثيين على أبوظبي لا يهدد الإماراتيين فقط”.