بلينكن للافروف: الاتفاق النووي مع إيران انهار تقريبا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه ناقش الشأن الإيراني، اليوم الجمعة، في لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، قائلا إنه لا توجد سوى فرصة محدودة لإنجاح المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

وقال بلينكن، إن الملف الإيراني، مثال للتعاون الممكن بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا الأمنية، وحث روسيا على استخدام نفوذها وعلاقتها مع إيران لتوصيل رسالة بضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق.

وأضاف: “هناك فرصة لا تزال سانحة للعودة إلى الاتفاق الذي انهار تقريباً” بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 انسحاب بلاده منه.

لكن الوزير الأمريكي قال إن التحديثات النووية في طهران ستحبط أي عودة إلى الاتفاق إذا لم يسن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسابيع المقبلة.

وأوضح، أن “المحادثات مع إيران للعودة الثنائية إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة، وصلت إلى لحظة حاسمة”.

وتابع “إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة فإن التحديثات النووية الإيرانية المستمرة ستجعل من المستحيل العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن في الوقت الحالي لا تزال هناك فرصة، هي فرصة محدودة، للوصول بالمحادثات إلى نهاية ناجحة، وإنهاء بواعث قلق جميع الأطراف”.