1.2 مليون تذكرة لمونديال 2022 خلال 24 ساعة

شهد انطلاق مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022 إقبالاً كبيراً من مختلف أنحاء العالم؛ فقد طلب مشجعو كرة القدم حول العالم أكثر من 1.2 مليون تذكرة في أول 24 ساعة من فترة المبيعات الأولية.

وجاء أكبر إقبال من المشجعين من دولة قطر يليها الأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وإنجلترا والهند والمملكة العربية السعودية والبرازيل وفرنسا.

تم طلب ما يزيد على 140 ألف تذكرة للمباراة النهائية التي من المقرر أن تقام في 18 ديسمبر في إستاد لوسيل كما طُلب ما يزيد على 80 ألف تذكرة لمباراة الافتتاح.

وفي ضوء الإقبال الملحوظ من كافة أنحاء العالم، يوّد FIFA أن يُذكّر جميع المشجعين أن موقع FIFA.com/tickets هو الموقع الرسمي والشرعي الوحيد الذي يمكن التقدم عليه بطلبات الحصول على تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022.

يستطيع المشجعون خلال المرحلة الأولى من المبيعات، التي تنتهي في 8 فبراير 2022 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الدوحة، تسليم طلبات التذاكر في أي وقت. وفي هذه المرحلة ستحظى جميع الطلبات بفرص متساوية في شراء التذاكر، سواء تم تسليم طلبات التذاكر في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث تبدأ عملية تخصيص التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات. إذا تجاوز عدد التذاكر الذي تم التقدم بطلبات للحصول عليها عدد التذاكر المتوفرة للمشجعين من داخل قطر أو خارجها، سيتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية.

سيتم إخبار أصحاب الطلبات الناجحة كلياً أو جزئياً وأصحاب الطلبات غير الناجحة بنتيجة طلباتهم في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 وسيتم تزويدهم بالخطوات التي ينبغي لهم اتباعها والموعد النهائي لسداد قيمة التذاكر المخصصة.