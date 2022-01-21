إدارة بايدن ترد على الصين بتعليق 44 رحلة طيران صينية

قالت وزارة النقل الأمريكية اليوم الجمعة، إنها ستعلق 44 رحلة جوية لشركات صينية من الولايات المتحدة إلى الصين، رداً على قرار الصين تعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب مخاوف من كورونا.

ويأتي الإجراء بعد تعليق السلطات الصينية 44 رحلة ليونايتد إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز الأمريكية، بعد أن أثبتت الفحوص في الآونة الأخيرة إصابة ركاب بالفيروس.

وسيبدأ التعليق في 30 يناير(كانون الثاني) الجاري، برحلة لشيامن إيرلاينز، من لوس أنجليس إلى شيامن الصينية.