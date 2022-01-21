فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره التونسي العلاقات المميزة بين البلدين

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.