أمريكا تدرج أفراداً وكيانات على لائحة العقوبات لارتباطها بتنظيم “حزب الله” الإرهابي

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، الميسّر المالي المرتبط بتنظيم “حزب الله” الإرهابي عدنان عياد، بالإضافة إلى أعضاء شبكة دولية من الميسرين والشركات المرتبطة به.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: “إنها أدرجت عدنان عياد، وجهاد عدنان عياد، وعلي عادل دياب، و 10 شركات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته ، الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية وغيرها”.

وأشارت إلى أن هؤلاء الميسرين الماليين، ساعدوا حزب الله الإرهابي في الحصول على الأموال من خلال شبكات من الشركات التي تتنكر في صورة شركات مشروعة.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صادر حول هذا الشأن، أن جهود التهرب من العقوبات التي يقوم بها أولئك الذين تم تحديدهم اليوم، هي مثال صارخ على كيفية انتهاك “حزب الله” للنظام المالي الدولي لتمويل أعماله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة.

وجدد البيان التزام الولايات المتحدة بعرقلة نشاط “حزب الله” الإرهابي غير المشروع ، بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات من خلال شبكات الأعمال، مؤكداً أن أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني.