كورونا يتمكن من منتخب تونس

انضم منذر الكبيّر المدير الفني لمنتخب التونسي، وأربعة من طاقمه الفني إلى لائحة المصابين بفيروس كورونا، قبل يومين من مباراة “نسور قرطاج” المرتقبة أمام نيجيريا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون 2022.

وكشف راديو “موزاييك أف أم” التونسي أن نتائج فحوصات منذر الكبيّر وطبيب المنتخب سهيل الشملي، إلى جانب مدرّب حراس المرمى الشاذلي المبروكي وعضوين آخرين في الطاقم الفني، جاءت إيجابية، و”هو ما يعني غيابهم عن مباراة المنتخب” أمام نيجريا.

ولكن الكبيّر كان سيغيب في أية حال عن تلك المواجهة، إذ أنه تلقّى طرداً ببطاقتين صفراوين في المباراة التي خسرها المنتخب التونسي أمام غامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة الخميس.

وخاضت تونس المباراة في غياب 10 لاعبين بسبب الاصابة بفيروس كورونا أبرزهم علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.