“الوئام” ترصد جاهزية مدارس الطائف لعودة الطلاب والطالبات

بعد قرابة العامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا يعود طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال إلى المدارس الاحد المقبل بشوق الغائب متسلحين بإجراءات احترازية قد أعلنت عنها وزارتي الصحة والتعليم فضلا عن بروتوكولات صحية ووقائية بدءًا من خروج الطالب من منزله وحتى عودته لأسرته.

الوئام ترصد استعدادات وجاهزية المدارس في تعليم الطائف

من جهته أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الإدارة في كامل استعدادها وجاهزيتها للعودة الحضورية لأكثر من 150 ألف طالب وطالبة وطفل وطفلة بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضورياً لمدارسهم يوم الأحد المقبل.

وأطلق المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف مهرجان العودة الحضورية للطلاب والطالبات في مرحلتي رياض الأطفال والإبتدائية ، وذلك بتنظيم من إدارتي النشاط ( بنين و بنات ) في الجوري مول ومول قلب الطائف.

جاهزية واستعداد النقل المدرسي

وتفقد المساعد للشؤون المدرسية حافلات النقل المدرسي ويعلن جاهزية 300 حافلة لنقل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، و 50 حافلة للتربية الخاصة، بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي. جميعها آمنة ومجهزة بأحدث التجهيزات.