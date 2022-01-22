للأسبوع الخامس.. أسعار #النفط تصعد وبرنت عند 87.89 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي تحت ضغط زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية في حين جنى المستثمرون الأرباح من صعود الأسعار إلى أعلى مستوى في سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع.

ومع ذلك ارتفع خاما القياس لخامس أسبوع على التوالي ليحققا نحو 2% هذا الأسبوع.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 10% منذ بداية العام وسط مخاوف من شح الإمدادات.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6% ليستقر السعر عند 87.89 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.5% ليستقر عند 85.14 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الأسبوع ارتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ أكتوبر 2014.