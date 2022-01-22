إعتباراً من اليوم.. فتح باب القبول في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة للعنصر النسائي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من اليوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 24 / 6 / 1443 هـ.

على أن تتوفر في المتقدمات الشروط التعيين التالية :

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم وأن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولا ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.

ولمزيد من المعلومات والتقديم على رابط أبشر توظيف: https://jobs.sa