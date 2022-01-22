بسبب كوفيد-19: مدرب أمريكا يستدعي 28 لاعباً قبل 3 مباريات بتصفيات كأس العالم

استدعى مدرب أمريكا غريغ برهالتر، 28 لاعباً للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وبرر المدرب هذا العدد الكبير تحسبا لأي غيابات بسبب كوفيد-19.

وقبل 6 جولات على نهاية التصفيات، تحتل أمريكا المركز الثاني في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) برصيد 15 نقطة من ثماني مباريات.

وتتأهل أول ثلاثة منتخبات في التصفيات، المقامة بمشاركة ثمانية منتخبات، إلى كأس العالم في نهاية العام الجاري.

وتلعب أمريكا على أرضها مع السلفادور في 27 يناير ثم تلعب في ضيافة كندا بعدها بثلاثة أيام، على أن تستضيف هندوراس في الثاني من فبراير.

وقال برهالتر للصحافيين “يجب أن نتحلى بالحذر الشديد خلال هذه الفترة بسبب كوفيد. إنه ينتشر كالنار في الهشيم. هناك احتمال بأن يخرج أي لاعب منضم للمعسكر بسبب ذلك.. لذا عن عمد وقع الاختيار على عدد كبير من اللاعبين”.

وأضاف مدرب الولايات المتحدة أن هناك تعليمات لجميع اللاعبين بالتحلي بالحذر وارتداء الكمامات خلال السفر.

ومن أبرز أسماء تشكيلة أمريكا كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي ووستون ماكيني من يوفنتوس وريكاردو بيبي من أوغسبورغ.