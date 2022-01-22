الليلة.. يمكنك مشاهدة “قزم ابيض” بنفسك في سماء #السعودية #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة انه يرصد خلال ليالي الشتاء الباردة نجم الشعرى المعروف أيضًا باسم “نجم الكلب” وهو ألمع نجم في السماء وتبلغ كتلته تقريبًا ضعف كتلة الشمس و 26 مرة أكثر سطوعًا وهو مشاهد بسهولة بالعين المجردة اليوم السبت 22 يناير 2022 باتجاه الافق الجنوبي الشرقي بداية الليل بسماء الوطن العربي.

قد لا يعلم الكثير بأن نجم الشعرى يمتلك مرافق يسمى “جرو نجم الكلب” وهو يظهر في هذه الصورة بالقرب من الشعرى بواسطة تلسكوب كاسر مقاس 9 بوصة لكنه غير مشاهد بالعين المجردة.

الجرو رفيق الشعرى عبارة عن نجم قزم أبيض شديد الكثافة اكتشف في عام 1862، يمتلك كتلة مثل كتلة الشمس في كرة بحجم الأرض تقريبًا، وهو أخفت بعشرة آلاف مرة من الشعرى ويدور حوله على نفس المسافة التي يدور بها كوكب أورانوس حول الشمس لذلك من الصعب العثور عليه.

يعتبر الوقت الحالي مثاليا لرؤية نجم الجرو وهو يتحرك في مداره الإهليلجي وهو يقترب من أقصى زاوية استطالة تفصله عن الشعرى، لذلك في حال كانت احوال الطقس مستقرة في مدينتك والسماء صافية من الممكن رؤية مرافق الشعرى باستخدام تلسكوب صغير مقاس 6 بوصات أو أكبر.