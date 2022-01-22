نوال الصباح في السعودية للتعرف على خدمات ذوي الإعاقة

استقبلت سموّ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة سموّ الشيخه نوال الحمود الصباح رئيس مجلس إدارة المنظمة العربيه لدعم المواهب وذلك بمقر الجمعية بالرياض أثناء زيارتها القصيرة للمملكة.

وقد رحبت سموّ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بزيارة الشيخة نوال الصباح بحضور سموّ الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود الرئيس التنفيذي للجمعية واستمعت الشيخة الصباح من أصحاب السموّ لشرح تعريفي موجز عن جمعية لأجلهم وخدماتها المتنوعة والمكثفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وعن أنشطتها العلمية والترفيهيه والثقافية والإجتماعية وسعي الجمعية لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها بما يتوافق مع رؤية صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد وفقه الله ، رؤية 2030م.

وقد ابدت الشيخة نوال الصباح إعجابها بما استمعت إليه كما قامت بجولة ميدانية داخل إدارات الجمعية برفقة سموّ الأميرة نوف بنت عبدالرحمن وأبدت استعدادها لعقد أي شراكة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي.