عودة 200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة في مكة

يعود 200 ألف طالب وطالبة – ينتسبون لأكثر من 800 مدرسة ابتدائية ورياض أطفال في تعليم مكّة – للدراسة الحضورية يوم غد الأحد لهذا العام 1443هـ ؛ بعد قرار وزارة التعليم بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وصفوف الطفولة المبكرة نتيجة لما تحقق من نجاح في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية وجهود المملكة في الوصول للحصانة المجتمعية العالمية؛ واستئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

وهيأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكّة المكرمة جميع الاستعدادات لتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية ” وقاية” ووفق أدوار متكاملة من جميع الإدارات والأقسام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ سعياً لتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقاية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع الجديدة لتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وذلك من خلال عدة لجان إشرافية وبالتعاون مع مديري المدارس؛ بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المدارس.

مشيداً بتضافر الجهود بين الإدارات ومكاتب التعليم لتلبية كافة الاحتياجات الدراسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس من خدمات في المجال الفني والمهني ومتابعة تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي.