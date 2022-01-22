المملكة تحقق 13 مركزاً في جائزة #حمدان_بن_راشد للأداء التعليمي المتميّز

حقّقت المملكة المراكز الأولى على مستوى الخليج العربي بحصول أبنائها وبناتها الطلبة، والمعلمين والمعلمات، والباحثين والباحثات على 13 مركزاً في جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز؛ 6 مراكز للبنين، وخمسة مراكز للبنات، ومركزان للبحث التربوي.

وهنأ وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الفائزين و الفائزات من أبناء وبنات الوطن بحصولهم على الجائزة بجميع فئاتها على مستوى دول الخليج العربي للدورة 24، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بأبنائها و بناتها، ودعمهم في كافة المجالات، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية.

ونال جائزة فئة الطالب المتميز؛ الطالب عمرو بن وليد البراق من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، والطالب حمد بن فهد الدوسري من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، والطالبة ليان بنت محمد السلطان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والطالبة روان بنت محمد العنزي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

وفاز عن فئة المعلم المتميّز؛ المعلم هاشم بن محمد الهاشم من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والمعلم يوسف بن خميس الغامدي من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، والمعلمة تغريد بنت مسعود باجنيد من إدارة التعليم بمحافظة ينبع، والمعلمة آمنة بنت مالح العنزي من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، وعن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة فازت مدرسة مأرز الإيمان الثانوية (بنين)

من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، والمدرسة النموذجية الثالثة(بنين) من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، ومدرسة الثانوية الخامسة بينبع البحر (بنات)، بينما حصلت الأستاذة رفعة بنت محمد الجوهر ود.عبدالحميد العرفج من جامعة الملك فيصل على جائزة فئة البحث التربوي.

يُذكر أن جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميّز أُطلقت بهدف دعم مسارات الجودة في القطاع التعليمي على المستوى المحلي والخليجي والدولي، وحصدت المملكة خلال مسيرة الجائزة العديد من الجوائز عن جميع فئات الجائزة.​