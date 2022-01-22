الأرصاد: 6 مدن #سعودية «تحت الصفر».. اليوم #عاجل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق السعودية اليوم (السبت)، إذ سجلت محافظة طريف أدنى درجة حرارة، وصلت إلى 3 درجات تحت الصفر المئوي.

وكشف المركز تسجيل درجة حرارة (2 تحت الصفر) في كل من القريات ورفحاء، فيما سجلت عرعر وحفر الباطن وتبوك درجة واحدة تحت الصفر، وسكاكا «صفر درجة مئوية».

وتدنت درجة الحرارة في القصيم وحائل ووصلت إلى درجة واحدة، فيما تم تسجيل درجتين مئويتين في العاصمة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط وجنوب السعودية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب السعودية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على نجران وعسير والباحة.