ماهي خطوات #إضافة_التابعين عبر البوابة الإلكترونية؟ #حساب_المواطن يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات إضافة التابعين

وقال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول عن طريق البوابة الإلكترونية

2- الضغط على تفاصيل الطلب

3- الدخول على بيانات التابعين

4- الضغط على إضافة التابعين

5- الضغط على إضافة

6 ثم الضغط على حفظ وذلك من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa