تعرف على خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال داخل الإدارات التعليمية

أعلنت وزارة التعليم عن الدليل الإرشادي لعودة الدراسة الحضورية بمدارس الابتدائي يوم 23 يناير، وقامت بطمأنة أولياء الأمور بأن المدارس ستأخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لعودة الطلاب، وضمان عدم حدوث أي شيء لهم بأن قرار العودة لم يؤخذ إلا بعد تفكير ودراسات، والتأكد من انخفاض أعداد مصابي كورونا، ولذا فإننا من خلال تصريحات التعليم سنقدم لكم كافة ضوابط الدراسة الحضوري للابتدائي والمعلومات اللازمة حول ذلك.

ويستأنف أكثر من ٣٠٠ ألف طالب وطالبة بجدة غدا عودتهم “حضورياً” لمدارسهم في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في جميع المدارس الحكومية والأهلية في تعليم جدة .

ورحب المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بالطلاب والطالبات، مؤكداً استعداد وتهيئة مدارسهم لاستقبالهم ، مشيرا إلى أن المدارس لديها خطط تشغيلية سيتم تطبيقها مع عودة طلاب مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية تتضمن تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من “وقاية” وتوزيع الطلاب والطالبات على مجموعات لتكون -بإذن الله- عودة آمنة .

وأشاد المسعودي بجهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات في عمليات الاستعداد والتهيئة المبكرة لانطلاق الدراسة، مشيراً إلى أن القيادات التعليمية بجدة والكوادر الإشرافية (بنين وبنات) سيكونون حاضرين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال لتقديم الدعم والمساندة لزملائهم في الميدان، كما قدم الشكر للأسر على دورهم وشراكتهم المتميزة في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، متمنياً للطلاب والطالبات كل التوفيق .

كما أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لعودة أكثر من 52000 طالبة وطالبة في 300 مدرسة إلى مقاعد الدراسة حضوريا في المرحلتين الابتدائية و رياض الأطفال .

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات بعد استكمال الجهود المتواصلة لفرق العمل المختلفة في مجال الصيانة والتجهيزات المدرسية ، وفي مجال الزيارات الإشرافية المتواصلة ، وعمل لجان المتابعة المستمرة .

و بيّن أن الإدارة شكّلت في وقت مبكر لجنة إشرافية للعودة الحضورية تابعت مع الإدارات المعنية أعمال التهيئة والصيانة والحرص على رفع الجاهزية في وقت مبكر من الأسبوع الماضي ، كما كثفت إدارتا الإشراف التربوي (بنين – بنات) و إدارة رياض الأطفال الزيارات الميدانية إلى مدارس المنطقة، حيث تجاوزت عدد الزيارات الإشرافية 1000 زيارة ميدانية، وذلك للوقوف المباشر و التأكيد على استكمال التجهيزات الفنية وتنفيذ الأدلة التشغيلية لعودة آمنة وصحية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة، كما أنهت الإدارة إجراءات اعتماد مبلغ الميزانية التشغيلية للمدارس وذلك لبند المستلزمات التعليمية بمبلغ 735255 ريالا .

ويعود 300 ألف طالب وطالبة من مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال غدا للدراسة الحضورية في ١٣٣٠ مدرسة بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة هيأت المرافق المدرسية وبيئات التعلم للطلاب والطالبات، وذلك بتجهيز الفصول الدراسية بالملصقات الإرشادية لتحقيق التباعد الجسدي واتّباع التعليمات المطلوبة، ونفذت أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، مع تأمين الأدوات الخاصة المتعلقة بالجانب الوقائي، من أجل العودة الآمنة للطلاب والطالبات وتحقيق بيئة تعليمية آمنة مستدامة والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم من خلال تطبيق الإجراءات الصحية وتفعيل النماذج التشغيلية داخل المدارس، إضافة إلى تقديم جميع الخدمات التربوية والتعليمية لتلقّي العلوم والمعارف والمهارات في مدارسهم.

وأكد الباحص أن قرار عودة الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مطلب أسري وتربوي يعكس حقيقة المسؤولية التضامنية من المجتمع والأسر وأولياء الأمور في أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، ودورهم الحيوي في إنجاح فترة الدراسة عبر المنصة الافتراضية واستمرار العملية التعليمية دون انقطاع، مشيراً إلى أن إدارة الإعلام والاتصال بثّت عدداً من الرسائل التربوية والمجتمعية عبر منصاتها الرسمية، فيما ستنفذ أقسام التوجيه والإرشاد في مكاتب التعليم برامج تربوية نفسية واجتماعية تركز على التهيئة النفسية وتكيّف الطالب مع البيئة المدرسية.

كما يعود غداً الأحد لمقاعد الدراسة حضورياً أكثر من 500 ألف طالب وطالبة من مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بعد أن أصدرت مؤخراً وزارتا الصحة والتعليم بياناً مشتركاً، أعلنتا فيه أنه تقرر استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال مِمَنْ هم أقل من 12 عاماً في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بالطلاب والطالبات ، مؤكدا أن الإدارة قد أنهت جميع الاستعدادات لعودة الطلاب والطالبات الحضورية ووفرت جميع التجهيزات الخاصة بتنفيذ البرتوكولات الصحية المعتمدة للعودة الحضورية.

وكانت الإدارة قد أصدرت عددًا من التوجيهات الخاصة بالعودة الحضورية من بينها خدمات التغذية المدرسية والنقل المدرسي ومكافآت الطلاب ، حيث أكدت للمدارس أهمية تطبيق البرتوكولات الصحية والاحترازات الوقائية الواردة في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة الحضورية إلى المدارس.

وشددت الإدارة على استمرار إيقاف البيع في المقاصف المدرسية مع العمل على توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلَّفة في أماكن متفرقة من مرافق المدرسة تطبيقاً للتباعد ، مشددة على أن تكون المشروبات والوجبات مقدَّمة من المعامل المعتمدة في مجال تقديم الأغذية المدرسية ووفق الاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي التعليم والصحة .

كما وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع مدارس مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بتنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية الذي يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الإدارة أن البرنامج يأتي لتهيئة الطلاب والطالبات للعودة الحضورية بعد انقطاعهم عن مدارسهم وبيئاتهم الصفية والتعليمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وتأكيداً على أهمية سلامة الطلاب والطالبات أثناء حضورهم للمدرسة وزيادة دافعيتهم للتفاعل مع الأنشطة التعليمية ، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية الالتزام التام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعتمدة من وقاية.

ويهدف برنامج التهيئة إلى تحقيق التكيّف الاجتماعي لاندماج الطلاب في صفوفهم بعد انقطاعهم عن المدرسة ومراعاة الانفصال التدريجي للطالب عن المنزل والأسرة وضمان الاستقرار النفسي له مع معلمه داخل المدرسة، ومن أهداف البرنامج تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة بما يساعد على تكيّف واندماج الطلاب في صفوفهم الدراسية.

أعدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة خطة برامج لتهيئية العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال تهدف إلى تحقيق التكيّف الاجتماعي لاندماج الطلبة في صفوفهم بعد انقطاعهم عن بيئتهم المدرسية واستمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفزة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور بمشاركة 442 موجّها وموجهة طلابية.

وتشمل البرامج أنشطة متعددة للتهيئة انطلقت من منصتي مدرستي وروضتي، حيث جرى تطبيق عدد من الأنشطة، منها: أنا مشتاق، والعد التنازلي، وكيف سنلتقي؟، وأنا مشارك، ولقاء افتراضي مع أولياء الأمور لتزويدهم بالتوجيهات المطلوبة، تلاها انطلاق برامج داخل المدرسة تتضمن استقبال الطلبة وسلسلة إرشادات لاستخدام المرافق وفق الإجراءات مع توعية أولياء الأمور وتوزيع الطلاب على فصولهم وتعريفهم بالمسارات الملونة في كل مدرسة وتناولهم لوجباتهم الصحية بإشراف معلمهم وتعريف الطلاب بالعادات الدراسية الصحيحة وحصر الحالات النفسية والصحية والتعليمية.

كما سيتابع الموجّه الإرشادي للطلبة تفعيل الأنشطة التي أقرّتها الخطة الإرشادية بتعليم مكة في أسابيع التهيئة لمرحلة رياض الأطفال كنشاط مسرح الطفل، وأنا حذر، وأنا فنان، وأنشطة رياضية فردية، وألعاب حركية، وهدايا العودة، وشجرة الأصدقاء، ومهرجان القبعات، ومهرجان الدراجات وغيرها من الأنشطة.