ُ#نيوكاسل إلى المركز الـ 18 بفوز ثمين في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه ليدز يونايتد، في مباراة الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

هذا الفوز جعل نيوكاسل يتقدم للمركز الثامن عشر، بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، وتوقف رصيد ليدز عند 22 نقطة، متواجداً في المركز الخامس عشر.

وقد سجل لاعب الوسط جونجو شيلفي هدف الانتصار الثمين للفريق الزائر، عند الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة.

في السياق يعتزم نادي نيوكاسل المملوك للسعودية، السفر إلى المملكة لإقامة معسكر تدريبي هناك، عقب خوض مباراته ضد ليدز المقررة في وقت لاحق اليوم السبت، لحساب المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وأكد مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، الجمعة، أنه من المقرر أن يتوجه فريقه إلى السعودية بعد مباراته ضد ليدز.

وأوضح أن الهدف من المعسكر هو بناء الوحدة، حيث يكافح الفريق، المهدد بالهبوط، للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.