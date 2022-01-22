وزير الخارجية الكويتي: ندعو إلى ألا يتدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليج بشكل خاص

دعا وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ألا يتدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول العربية ودول الخليج بشكل خاص.

وقال: “يجب أن يفي لبنان بالتزاماته الدولية حتى يعود صلبًا قويًا”.

يزور وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، لبنان، بعد نحو شهرين من أزمة كبيرة أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.