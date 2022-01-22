رقم غير مسبوق .. 57 ألف إصابة بكورونا في روسيا في يوم واحد

بثاني قفزة قياسية وغير مسبوقة على التوالي، تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لأول مرة منذ بداية الجائحة عتبة الـ50 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 57212 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 49513 إصابة في اليوم السابق.

ويعود 16094 من هذه الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (ما يمثل ثالث قفزة غير مسبوقة على التوالي في المدينة، مقابل 15987 إصابة أمس الجمعة و11557 إصابة الخميس)، كما شهدت ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ أيضا زيادة غير مسبوقة جديدة في الحصيلة (8451 إصابة مقابل 5922 إصابة أمس).