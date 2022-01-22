تصريحات عن أوكرانيا تطيح برئيس البحرية الألمانية

قدم رئيس البحرية الألمانية، كاي أخيم شونباخ، السبت، استقالته بعد تصريحات جدلية حول أوكرانيا، أحيل بسببها للتحقيق.

وقال الفريق البحري كاي أخيم شونباخ خلال مؤتمر صحفي في الهند إن شبه جزيرة القرم “ذهبت ولن تعود أبدا” إلى أوكرانيا، عن معرباً تفهمه لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال ، وأن “بوتين يريد الاحترام بل وربما هو يستحق ذلك”، حسبما ذكرت مجلة “دير شبيغل”.

كما اعتبر أن ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا من أجل مواجهة الصين، وأن حربا جديدة في القارة الأوروبية يمكن أن تبدأ خلال العقود القريبة من الزمن.

كذلك، ذكرت مصادر أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت اتصلت هاتفيا مع المراقب العام للقوات المسلحة إيبرهارد تسورن ومستشارها الإعلامي كي تبحث معهما تصريحات الضابط البحري.