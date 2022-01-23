كأس العالم: #المنتخب_السعودي يبدأ أولى تدريباته استعداداً للقاء عُمان

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يوم امس، في مقر معسكرهم بجدة استعدادًا لخوض الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

حيث سيستضيف الأخضر في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري منتخب عمان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحلّ الأخضر ضيفًا على المنتخب الياباني في الأول من شهر فبراير على ملعب سايتاما بطوكيو.

واستهل لاعبو “الأخضر” المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، تطبيقًا للتدابير الطبية،التي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًا، أجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية على “الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” الذي قسم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية أمس مع أنديتهم.

حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها أجريت مباريات مصغرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

على صعيد متصل،لم يشارك لاعب خط الوسط “عبدالرحمن غريب” في الحصة التدريبية لشعوره بألم في عضلة الفخذ التي تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه أمس الأول.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب تدريباته اليوم عند الساعة السابعة مساءً على “رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية”، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.